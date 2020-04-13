Тюменка пырнула ножом незнакомца, попросившего у нее еды

13 Апр 2020 2020-04-13T08:18:47+03:00

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В уватскую полицию поступило сообщение из медицинского учреждения. Врачи рассказали, что к ним за помощью обратился 34-летний местный житель с несколькими ножевыми ранениями. Стражи порядка выяснили обстоятельства произошедшего.

Супружеская пара у себя дома распивала алкоголь. В какой-то момент они услышали стук в дверь. Открыв, супруги увидели незнакомца, который начал требоваться с них еду и алкоголь.

– Хозяину дома не понравилось наглое поведение незваного гостя, в результате чего между мужчинами завязалась потасовка. Тем временем ранее судимая 50-летняя хозяйка дома, решив заступиться за супруга, схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов незнакомцу, причинив тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что по данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU