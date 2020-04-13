Погода на 13 апреля в Тюмени: днем без осадков, ночью возможен дождь

13 Апр 2020 2020-04-13T05:00:40+03:00

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Сегодня, 13 апреля, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Ночью, возможно, пройдет мелкий дождь. С утра и до завершения дня осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 4 – 5 градус, днем – плюс 13 – 15. Вечером столбики термометров покажут плюс 7 – 11 градусов. В этот день будет дуть восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

Церковь отмечает день святого Ионы, святителя Иннокентия и преподобного Ипатия. В народе Ипатий почитается как разрешитель неплодства и бесчадия. Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде.

Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут – к холоду; вдруг примолкли – к грозе.

ИСТОЧНИК KP.RU