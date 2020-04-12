2020-04-12T23:00:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 13 апреля 2020 года составило 39 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюменской области на 13 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 13 апреля 2020 года составило 39 человекЧисло заболевших коронавирусом в Тюменской области на 13 апреля 2020 года составило 39 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 13 апреля 2020 года: 39 человек. За сутки подтверждено девять новых случаев заражения COVID-19. Об этом стало известно от регионального оперативного штаба.

- Выписан еще один излечившийся: всего выздоровели девять пациентов. Врачи продолжают лечение 29 человек. В больнице находятся 42 человека, - пояснили в Областной инфекционной больнице.

Кроме того, одного пациента в связи с улучшением состояния сняли с ИВЛ. Однако у другого пациента произошли ухудшения:

- Пять пациентов находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, трое – на искусственной вентиляции легких, - рассказали врачи.

Известно, что в обсерваторе в реабилитационном центре «Градостроитель» размещено 83 человека, а на домашней самоизоляции остаются около двух тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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