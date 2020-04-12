12 Апр 2020 2020-04-12T16:04:11+03:00

Спасатели Тюменской области напомнили, как не допустить пожара на даче Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Жителям Тюменской области напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.

Итак, вовремя очищайте приусадебный участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травянистой растительности.

– Ни в коем случае не выжигайте сухую траву на участках, непосредственно прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, хозяйственным постройкам, не разводите костров вблизи зданий и строений, – напомнили огнеборцы.

Отметим, что нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

Спасатели обращают внимание, что, в случае если нарушение повлекло за собой возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, виновному может грозить уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU