Спасатели Тюменской области напомнили, как не допустить пожара на даче
Жителям Тюменской области напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.
Итак, вовремя очищайте приусадебный участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травянистой растительности.
– Ни в коем случае не выжигайте сухую траву на участках, непосредственно прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, хозяйственным постройкам, не разводите костров вблизи зданий и строений, – напомнили огнеборцы.
Отметим, что нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей.
Спасатели обращают внимание, что, в случае если нарушение повлекло за собой возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, виновному может грозить уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU