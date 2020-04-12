2020-04-12T16:48:32+03:00
Общество

Житель Омутинского района займется разведением страусов

«Агростартап» поможет инициативным жителям региона
Руслан Савинов
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Житель Омутинского района займется разведением страусовЖитель Омутинского района займется разведением страусовФото: pixabay.com
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В селе Шабаново Омутинского района 29-летний владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Пинигин планирует заняться разведением страусов. Для этого есть бизнес-проект программы «Агростартап» в Тюменской области.

- Впервые увидел страусов в Чикче, на Страусиной ферме десять лет назад. Влюбился в этих птиц. Хотелось бы, чтобы и в Омутинском районе было это направление птицеводства. Решил стать участником программы «Агростартап». Разработал проект по разведению страусов, - рассказал в интервью корреспонденту «Тюменской линии» Дмитрий Пинигин.

Отмечается, что страусы – рентабельный бизнес:

- Мясо ценится за диетические свойства. Яйца тоже востребованы на рынке продовольствия. Есть спрос на кожу, когти, перья страусов, - пояснили эксперты.

Добавим, что заявки на участие в программе «Агростартап» в департаменте АПК региона уже принимают. Размер господдержки - три млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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