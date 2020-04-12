2020-04-12T19:14:51+03:00
Общество

Жителям Тюмени объяснили причины погодных аномалий в апреле

Всему виной скачки атмосферного давления
Руслан Савинов
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Жителям Тюмени объяснили причины погодных аномалий в апрелеЖителям Тюмени объяснили причины погодных аномалий в апрелеФото: pixabay.com
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Сильный ураган, который бушевал в Тюменской области на этой неделе, был спровоцирован скачками атмосферного давления.

– Большая разница атмосферного давления, когда встречаются две воздушные массы – теплая и холодная, и порождает сильный ветер. Ситуация типична, например, для Северной Америки. А вот для Тюменской области такое явление можно назвать обычным для июня, – рассказала руководитель научного исследования «Долгосрочные прогнозы погоды по русскому земледельческому календарю» Людмила Петраченко.

По данным издания «Тюменская область сегодня», мощные циклоны в это время у нас сопровождаются сильным порывистым ветром и ливнями, но непродолжительны по времени, так как быстро разрушаются.

– В некоторых населенных пунктах Заводоуковского городского округа метели и ветру 7 апреля предшествовала самая настоящая гроза, – подметила Петраченко.

Добавим, что гроза возникает по причине разности потенциалов на земле и небе. Однако на Урале, где много полезных ископаемых, эти процессы происходят и зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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