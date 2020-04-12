2020-04-12T14:29:59+03:00
Общество

Патриарх Кирилл и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвали верующих молиться дома

Большие православные праздники пройдут с мерами предосторожности
Руслан Савинов
Поделиться:
Патриарх Кирилл и Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвали верующих молиться домаПатриарх Кирилл и Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвали верующих молиться дома
Изменить размер текста:

У православных идут дни Великого поста, дни воздержания, молитвы и покаяния:

– Хотел бы призвать в эти дни пребывать дома, особенно людей старшего возраста. Вы будете сопричастны с одновременной общей молитвой и тем самым вы обезопасите себя, сохраните свое здоровье – Божий дар, и обезопасите других, – обратился к верующим митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Кроме того, накануне Вербного воскресенья и Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл из-за коронавируса напомнил верующим о возможности молиться дома и не посещать храмы.

– Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда, – обратился к россиянам патриарх.

Отдельное пояснение о практике посещения кладбищ на Пасху. По словам председателя преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, это не является церковной традицей: практика сложилась в советское время.

– Пасха – время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших, – уточнил Легойда.

Патриаршее послание Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры «Лиза Алерт» ищут людей и в период карантина
Патриарх Кирилл и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвали верующих молиться дома
Тюменцев призывают остаться дома
Школьники Тюменской области не скучают на самоизоляции
Тюменская область стала третьей в УрФО по уровню зарплат медработников
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 апреля 2020 года составило 39 человек
Изменилась работа тюменских телекомпаний
Семьи Тюмени весело и с пользой проведут время дома
Викуловская больница ждет новых врачей
Последняя в этом учебном году четверть началась в Тюменском районе
В Тюменском районе приготовились к началу полевых работ
Погода на 12 апреля в Тюмени: потепление до +15 градусов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 апреля 2020 года составляет 22 человека
Поддержка НКО и волонтерства будет закреплена в Конституции
Поддержка бизнеса в Тюмени из-за коронавируса: Федеральная налоговая служба России вводит временные меры поддержки налогоплательщиков
Весенний призыв в Тюменском районе начнется с 13 апреля
Школа социального лидерства «Наследники» приглашает тюменцев учиться
Тюменцы из-за карантина и самоизоляции захотели жить за городом
Режим самоизоляции в Тюменской области: расширился список предприятий, которым позволили возобновить деятельность
В Тюмени пройдет онлайн-защита творческих проектов «ЦЕХ»
Тюменский педагог-психолог рассказала, как лучше учиться на дистанционном обучении