Патриарх Кирилл и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвали верующих молиться дома

12 Апр 2020 2020-04-12T14:29:59+03:00

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У православных идут дни Великого поста, дни воздержания, молитвы и покаяния:

– Хотел бы призвать в эти дни пребывать дома, особенно людей старшего возраста. Вы будете сопричастны с одновременной общей молитвой и тем самым вы обезопасите себя, сохраните свое здоровье – Божий дар, и обезопасите других, – обратился к верующим митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Кроме того, накануне Вербного воскресенья и Пасхи патриарх Московский и всея Руси Кирилл из-за коронавируса напомнил верующим о возможности молиться дома и не посещать храмы.

– Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда, – обратился к россиянам патриарх.

Отдельное пояснение о практике посещения кладбищ на Пасху. По словам председателя преобразованного Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, это не является церковной традицей: практика сложилась в советское время.

– Пасха – время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших, – уточнил Легойда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/772606" frameborder="0"></iframe> Патриаршее послание Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим и мирянам.

ИСТОЧНИК KP.RU