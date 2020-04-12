Тюменский протоиерей рассказал о возможности освятить куличи на Пасху

12 Апр 2020 2020-04-12T16:07:03+03:00

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По информации от издания «АиФ – Тюмень», многие тюменцы интересуются, как будут проходить богослужения на Пасху 19 апреля и получится ли освятить куличи в храме. Ведь в Тюменской области до 30 апреля запрещены массовые мероприятия.

Итак, по словам протоиерея Григория Мансурова, богослужения на Вербное воскресенье, в пятницу перед Пасхой и в саму пасхальную ночь будут транслироваться на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», а также впервые на канале «Тюменское время».

– Время самоизоляции очень похоже на Великий пост, многим приходится себя ограничивать в развлечениях, увеселениях, люди больше думают о душе. И эту ситуацию нужно принять как необходимость, как данность, – рассказал протоиерей.

Также Григорий Мансуров подробно пояснил о возможности освятить куличи.

– Наверняка накануне Пасхи, 18 апреля, в субботу в течение дня горожане смогут освятить куличи, но это мы будем делать на улице, на территории центральных городских храмов. Но говорить о такой возможности со стопроцентной уверенностью я пока не могу, в любом случае нужно будет заранее узнавать, организуют ли церкви процедуру освящения выпечки, – заявил Мансуров.

ИСТОЧНИК KP.RU