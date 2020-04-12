Волонтеры «Лиза Алерт» ищут людей и в период карантина

12 Апр 2020 2020-04-12T14:32:40+03:00

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Деятельность поискового отряда «Лиза Алерт» временно претерпела изменения по причине пандемии коронавируса – это касается активных выездов и прочей работы. Однако есть направление в отряде, работы у которого стало больше, – это группа коротких прозвонов, или сокращенно ГКП.

Группа занимается прозвоном больниц, скорой помощи, моргов, полиции и узнает, не поступал ли туда пропавший человек.

– В реальности это не так просто, как может показаться на первый взгляд: неправильно указанные или вообще не указанные данные, путаница в журналах, отсутствие общих баз данных, человеческий фактор – многое может пойти не так. Но именно поэтому работа ГКП так ценна и важна в каждом поиске, – рассказали изданию «Вслух.ру» в отряде.

Отметим, что все добровольцы отряда помогают из дома. Для этого нужно лишь свободное время, желание, сотовый и готовность пройти небольшое вводное обучение.

Обращаем внимание: если вы хотите помогать отряду и находить пропавших не выходя из дома, группа коротких прозвонов #ЛизаАлерт Тюмень будет рада помощи.

За подробной информацией можно обратиться на сайт отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU