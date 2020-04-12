2020-04-12T14:36:01+03:00
Общество

Школьники Тюменской области не скучают на самоизоляции

Дошколятам тоже не до скуки
Руслан Савинов
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Школьники Тюменской области не скучают на самоизоляцииШкольники Тюменской области не скучают на самоизоляцииФото: pixabay.com
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В детсаду села Луговое Тюменского района родители и дети вдохновляются иллюстрациями о весне и рисуют свои картины. Подробнее об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.

К примеру, не только рисунки, но и аппликации на тему весны мастерят ребята из новотарманской школы. Тем временем в Ишимском районе участвуют в конкурсе картин «Вестники весны» в онлайн-режиме.

Кроме того, в Ярковском районе для разнообразия детского досуга запустили череду разных конкурсов: ребята рисуют, поют, рассказывают о прочитанных книгах, занимаются спортом.

– Ребята с 6-го по 11-й класс из дома могут освоить востребованную профессию будущего. Например, в Тюменском колледже производственных и соцтехнологий дистанционно могут выучиться на веб-дизайнера, дизайнера виртуальной реальности, ландшафтного мастера и освоить специальность визуализатора региональных маршрутов. Обучение бесплатное при условии, что школьник получает профессию впервые, – пояснили чиновники сферы образования.

Уточним, что заявки на обучение можно направлять на почту. Узнать свежие новости о событиях в сфере образования можно в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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