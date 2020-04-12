Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 апреля 2020 года составило 39 человек
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 апреля 2020 года – 39 человек. За сутки прирост заболевших составил 9 человек. Об этом стало известно от регионального оперативного штаба.
Отметим, что за последние сутки в целом по России подтверждены 2 186 случаев коронавируса в 52 регионах, при этом выздоровели 246 человек. Всего в РФ зарегистрировано 15 770 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 291 человека.
Также за сутки зафиксировано 24 смерти: 14 – Москва, 4 – Московская область, 2 – Чечня, 1 –Костромская область, 1 – Башкирия, 1 – Ингушетия. За весь период в России от коронавируса скончались уже 130 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 39 случаев заболевания. Мы следим за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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