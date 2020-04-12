Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 апреля 2020 года составило 39 человек

12 Апр 2020 2020-04-12T11:18:19+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 апреля 2020 года составило 31 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 апреля 2020 года – 39 человек. За сутки прирост заболевших составил 9 человек. Об этом стало известно от регионального оперативного штаба.

Отметим, что за последние сутки в целом по России подтверждены 2 186 случаев коронавируса в 52 регионах, при этом выздоровели 246 человек. Всего в РФ зарегистрировано 15 770 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 291 человека.

Также за сутки зафиксировано 24 смерти: 14 – Москва, 4 – Московская область, 2 – Чечня, 1 –Костромская область, 1 – Башкирия, 1 – Ингушетия. За весь период в России от коронавируса скончались уже 130 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 39 случаев заболевания. Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU