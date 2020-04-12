2020-04-12T11:22:53+03:00
Общество

Тюменская область стала третьей в УрФО по уровню зарплат медработников

Доходы у медиков Тюмени выше общероссийских показателей.
Руслан Савинов
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Тюменская область стала третьей в УрФО по уровню зарплат медработниковТюменская область стала третьей в УрФО по уровню зарплат медработниковФото: pixabay.com
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Актуальные данные по зарплатам медработников за 2019 год обнародовал Росстат. С результатами анализа ознакомилось издание «Вслух.ру».

Зарплата у врачей в среднем по России – 80 756 рублей. Средняя в УрФО – 103 529 рублей. Лидеры по зарплатам всех медработников – Ямал и Югра. Юг Тюменской области на третьем месте. Врачи и работники медорганизаций с высшим образованием получали в среднем 89 617 рублей. В том числе 91 403 рубля – в федеральных, 89 446 рублей – в региональных, 56 613 рублей – в муниципальных учреждениях.

- Средний медперсонал в 2019 году по России получал 39 573 рубля. В УрФО, опять же за счет северных округов, средний заработок составил 51 733 рубля. В Тюменской области - 45 915 рублей. В федеральных учреждениях - 48 541 рубль, в региональных – 45 831 рубль, в муниципальных – 41 216,5 рубля, - сообщают источники Росстата.

Итак, в целом по России младший медицинский персонал зарабатывал 35 869 рублей в месяц. В УрФО – 49 840 рублей. В Тюменской области без учета автономных округов – 44 521 рубль. В региональных учреждениях в среднем платили 44 696 рублей в федеральных - 43 345 рублей – в муниципальных - 36 429 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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