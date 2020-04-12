2020-04-12T11:14:44+03:00
Общество

Изменилась работа тюменских телекомпаний

Пандемия внесла свои корректировки
Руслан Савинов
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Изменилась работа тюменских телекомпанийИзменилась работа тюменских телекомпанийФото: pixabay.com
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Заместитель гендиректора телекомпании «Тюменское время» Анна Скорнякова и замдиректора начальник информационной службы ГТРК «Регион-Тюмень» Роман Явныч подробно рассказали об изменениях в работе тюменских телевизионщиков.

По данным пресс-службы департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, с 31 марта телеканал «Тюменское время» стал официальным телеканалом оперативного регионального штаба по профилактике коронавируса. Однако существенные изменения в работе сегодня появились у всех телекомпаний региона.

– Во-первых, поменялась сетка вещания. Мы отправили традиционные программы «в отпуск» и непрерывно информируем тюменцев об актуальной ситуации по пандемии. С 10 до 23 часов в эфир выходят ТСН, «Новости оперативного штаба» и развлекательная рубрика «Сидим дома», – пояснила Скорнякова.

Известно, что многие сотрудники, особенно административного аппарата телекомпаний, работают сейчас удаленно.

– Но журналистов полностью изолировать невозможно, они продолжают оставаться «на передовой», – уточнил Явныч.

– Отказались и от гостей в студии, теперь наши журналисты общаются с ними только по скайпу. И конечно же, соблюдаем все меры профилактики: маски, перчатки, антисептик, –добавила Скорнякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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