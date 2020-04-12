12 Апр 2020 2020-04-12T11:16:50+03:00

Семьи Тюмени весело и с пользой проведут время дома Фото: pixabay.com

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Специалисты центра «Дзержинец» проводят челлендж для семей. Если семьи с детьми присоединятся к акции «А вам слабо?» и будут выполнять задания организаторов, то 19 апреля участники смогут обменять баллы на подарки.

Вкратце о челлендже: всей семьей нужно выполнять простые интересные задания организаторов, но не выходить из дома.

– Тюменцы узнают, как весело можно провести время внутри квартиры со своими близкими, –пояснили организаторы.

По данным «Тюменской области сегодня», семья за время игры сплотится и станет одной командой. За выполненные задания всем начислят баллы. Потом в прямом эфире в «Инстаграме» баллы можно будет обменять на подарки.

Добавим, что зарегистрироваться можно по ссылке, а подробности уточнить по телефону (3452) 51-50-20.

ИСТОЧНИК KP.RU