2020-04-12T11:20:20+03:00
Общество

Викуловская больница ждет новых врачей

Вакантные места достанутся лучшим специалистам
Руслан Савинов
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Викуловская больница ждет новых врачейВикуловская больница ждет новых врачейФото: pixabay.com
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На работу в викуловскую районную больницу приглашают нескольких специалистов: гинеколога, анестезиолога и терапевта.

Как уточнила заведующая филиалом Оксана Черепанова, специалистов ждет достойная зарплата, служебное жилье и дополнительные выплаты: миллион рублей врачам и полмиллиона фельдшерам.

– Мы активно ищем кадры, созваниваемся со специалистами. Уже приступил к работе новый врач-хирург, теперь их три у нас. С 2019 года работает врач-невропатолог, до этого своего специалиста по этому профилю не было. Также в 2019 году новый фельдшер появился в Березино, – пояснила Оксана Черепанова.

Также больница постоянно обучает своих специалистов.

– Так, врач ультразвуковой диагностики Татьяна Мельникова теперь выполняет исследование сосудов головы и шеи. В мае начнет делать УЗИ-диагностику вен нижних конечностей. Когда овладеет навыками в совершенстве, работа будет поставлена на поток. Также первичное образование получает Екатерина Трофимова, она будет врачом функциональной диагностики, будет читать электрокардиограммы, проводить суточный мониторинг сердца, - рассказала Черепанова.

Отмечается, что викуловские студенты учатся в Тюменском медуниверситете по целевому направлению:

– Два студента в 2020 году завершают учебу, но конкретного ответа о возврате на малую родину они пока не дают, – добавила Оксана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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