2020-04-12T13:13:05+03:00
Общество

Тюменцев призывают остаться дома

Ко Всемирному флешмобу присоединились специалисты центра соцобслуживания Тюменского района
Светлана БОРИСОВА
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Тюменцев призывают остаться домаТюменцев призывают остаться дома
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Всемирный флэшмоб «Мы работаем для Вас, а Вы оставайтесь дома ради нас!» набирает обороты, с призывом не выходить без надобности из дома к жителям областной столицы обращались медработники разных учреждений, волонтеры. Присоединились к ним и специалисты «Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района». Они ежедневно доставляют продукты и лекарства пенсионерам и инвалидам, неполным семьям, находящимся на самоизоляции, словом, всем, кому нужна помощь.

В Центре круглосуточно работает диспетчерская служба по приему звонков от населения, телефон 8-3452- 764-002. За период работы на телефон диспетчерской службы поступило 140 заявок. Все они исполнены. Также специалисты доставляют льготные лекарства по рецептам врачей. Благодаря их работе, около 500 человек вовремя получили жизненно важные препараты, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Также в центре работает пункт приема продуктов для нуждающихся в помощи граждан. Торговые организации и неравнодушные граждане, готовые оказать помощь продуктами, просим звонить по телефону 8- 950-481-15-55. За счет пожертвований благотворителей выдано 6 продуктовых наборов для особо нуждающихся категорий граждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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