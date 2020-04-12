12 Апр 2020 2020-04-12T07:10:55+03:00

Последняя в этом учебном году четверть началась в Тюменском районе Фото: pixabay.com

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Ученикам и педагогам предстоит заниматься на расстоянии как минимум до 30 апреля, и к этому школы подошли основательно.

- Предварительно среди родителей обучающихся провели опрос для выяснения удобной для них формы работы в дистанционном режиме. Учителя-предметники разработали содержание уроков и учли возможности каждого ребенка, - пояснила начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина.

По данным «Комсомольской правды - Тюмень », из 17 459 школьников на домашнем обучении 14 359 человек имеют возможность заниматься с использованием домашних компьютеров с интернетом. Около 3100 человек используют для обучения другие виды связи: телефонная связь, планшет. Информацией родители и педагоги обмениваются в родительской группе в Viber «Открытая школа», а также в детских классных группах в соцсети «ВКонтакте».

Особое внимание учителя уделяют школьникам, которым предстоит сдавать экзамены. Для них организованы консультации по расписанию. Например, учитель английского Московской школы Евгения Ефанова проводит консультации с 9, 11 класами по подготовке к аттестации.

- Мы выбираем формы обучения исходя из возможностей учащихся. Благодаря соцсетям мы находимся с детьми в постоянном контакте. Онлайн-консультации я провожу через ZOOM, а также скайп. Мы общаемся, развиваем все виды речевой деятельности и настраиваемся на успешную сдачу экзаменов, - рассказала Евгения Ефанова.

Так, выпускница Московской школы Маргарита Махнева к дистанционной учебе относится с пониманием:

- Дистанционно учиться сложно, но если есть альтернатива – общение по скайпу – это облегчает. Конечно, в школе легче учиться, ведь всегда можно подойти к учителю, спросить, что не понял, - заметила педагог.

ИСТОЧНИК KP.RU