12 Апр 2020 2020-04-12T06:17:41+03:00

В Тюменском районе приготовились к началу полевых работ Фото: pixabay.com

Выращивают все: от ячменя до рукколы

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Аграрии Тюменского района продолжили подготовку к началу полевых работ. Подробнее об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета.

Известно, что более 20 тысяч га пойдут под однолетние и многолетние травы, чтобы обеспечить кормами животноводческие хозяйства района.

- Остальное – овощи, которыми славится район. В открытом грунте фермеры из Мальковского вырастили хороший урожай кочанного салата семи сортов. Ассортимент заказа решили разнообразить рукколой. Салаты высевают постепенно, чтобы и урожай снимать в течение всего лета, - пояснили в пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что техника полностью готова к выходу в поле: 286 тракторов, 119 сеялок, 131 культиватор. Также хозяйства заготовили практически 100 % от потребностей бензина, дизтопливо – 50%.

Кроме того, уже проверено более 90 % семян, примерно 70 % из них в отличном состоянии.

Добавим, что условиях режима повышенной готовности аграрии соблюдают все требования и намерены провести посевную в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU