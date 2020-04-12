2020-04-12T06:17:41+03:00
Общество

В Тюменском районе приготовились к началу полевых работ

Выращивают все: от ячменя до рукколы
Руслан Савинов
Поделиться:
В Тюменском районе приготовились к началу полевых работВ Тюменском районе приготовились к началу полевых работФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Аграрии Тюменского района продолжили подготовку к началу полевых работ. Подробнее об этом сообщила пресс-служба главы муниципалитета.

Известно, что более 20 тысяч га пойдут под однолетние и многолетние травы, чтобы обеспечить кормами животноводческие хозяйства района.

- Остальное – овощи, которыми славится район. В открытом грунте фермеры из Мальковского вырастили хороший урожай кочанного салата семи сортов. Ассортимент заказа решили разнообразить рукколой. Салаты высевают постепенно, чтобы и урожай снимать в течение всего лета, - пояснили в пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что техника полностью готова к выходу в поле: 286 тракторов, 119 сеялок, 131 культиватор. Также хозяйства заготовили практически 100 % от потребностей бензина, дизтопливо – 50%.

Кроме того, уже проверено более 90 % семян, примерно 70 % из них в отличном состоянии.

Добавим, что условиях режима повышенной готовности аграрии соблюдают все требования и намерены провести посевную в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последняя в этом учебном году четверть началась в Тюменском районе
В Тюменском районе приготовились к началу полевых работ
Погода на 12 апреля в Тюмени: потепление до +15 градусов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 апреля 2020 года составляет 22 человека
Поддержка НКО и волонтерства будет закреплена в Конституции
Поддержка бизнеса в Тюмени из-за коронавируса: Федеральная налоговая служба России вводит временные меры поддержки налогоплательщиков
Весенний призыв в Тюменском районе начнется с 13 апреля
Школа социального лидерства «Наследники» приглашает тюменцев учиться
Тюменцы из-за карантина и самоизоляции захотели жить за городом
Режим самоизоляции в Тюменской области: расширился список предприятий, которым позволили возобновить деятельность
В Тюмени пройдет онлайн-защита творческих проектов «ЦЕХ»
Тюменский педагог-психолог рассказала, как лучше учиться на дистанционном обучении