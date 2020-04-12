12 Апр 2020 2020-04-12T05:02:41+03:00

Погода на 12 апреля в Тюмени: потепление до +15 градусов Фото: pixabay.com

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Сегодня, 12 апреля, почти весь день в Тюмени погода будет ясной, осадков не ожидается, температура +15 градусов, ветер юго-западный 4 м/с.

В целом на территории юга Тюменской области переменная облачность, ночью без осадков, ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, температура -1,+4. Днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с, температура +11,+16.

На Руси этот день называли «Иван Лествичник». На Ивана Лествичника многие боялись ходить по двору. Говорили, что в этот день домовой «бесится» и не узнает своих домашних, а потому может причинить им вред.

ИСТОЧНИК KP.RU