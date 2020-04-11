2020-04-11T20:21:17+03:00
Общество

Поддержка НКО и волонтерства будет закреплена в Конституции

Инициативы поддержали представители общественных организаций страны
Есен Абилькенов
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НКО и волонтеры получат поддержку государстваНКО и волонтеры получат поддержку государстваФото: pixabay.com
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Одна из поправок в Конституцию России, которые получили одобрение президента и Годсумы, закрепит обязательства государства по поддержке деятельности некоммерческих организаций, а также их роль в развитии гражданских институтов. Кроме того, данные инициативы определяют понятие волонтерства.

Как отмечают эксперты из сферы общественных объединений, внесение этих поправок должно стать настоящим прорывом во взаимоотношениях государства и общества. НКО будут участвовать в выработке и проведении государственной политики. А органы власти возьмут на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии некоммерческих организаций. По словам общественников, еще пару лет назад волонтеров и представить было нельзя.

Статья Конституции о признании роли в жизни страны институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, определит участие в этом процессе 15 миллионов волонтеров, которых в широких массах стали называть армией добра. И, как отмечают эксперты, вслед за этим основной закон государства, образно говорят, становится Конституцией добра.

Стоит отметить, что в последние годы участие НКО в выработке государственной политики становится все более ощутимым. Это отражается в реализации президентских грантов. Таким образом глава государства доверяет НКО осуществлять социальные проекты, помогать людям, продвигать созидательные идеи.

Региональные власти также все больше функций передают социально ориентированным некоммерческим организациям. А по итогам уникальной практики встреч президента с общественностью формулируются конкретные поручения на основе предложений граждан. Это также одна из форм участия общественных институтов в выработке государственной политики, подчеркивают эксперты.

Как отметила председатель совета тюменской областной общественной организации «Общество русской культуры» Тамара Трунилова, изменения в Конституцию позволят укрепить диалог между НКО и органами власти на разных уровнях.

– На сегодняшний день нужно признать, что работа некоммерческих организаций – это в значительной степени результат активности неравнодушных граждан, которых беспокоит судьба страны. Безусловно, в диалоге с властью они рассчитывают на понимание и поддержку. Поэтому предложенная инициатива не может не вызвать позитивный отклик у общественности. На сегодня эффективно налажена грантовая поддержка. Однако подкрепление участия НКО в формировании государственной политики посредством поправки в Конституцию должно стать основой для более тесного и активного диалога с государственными структурами. Стоит отметить, что НКО как явление появилось в нашей стране сравнительно недавно и нуждается в централизованной поддержке. Государство возьмет на себя эту миссию, – высказалась Тамара Трунилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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