Поддержка бизнеса в Тюмени из-за коронавируса: Федеральная налоговая служба России вводит временные меры поддержки налогоплательков

11 Апр 2020 2020-04-11T19:37:07+03:00

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Федеральная налоговая служба России приостановила проверки, взыскания в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, сведения о которых внесены в Единый реестр. Кроме того ФНС продлевает сроки сдачи отчетности для всех категорий налогоплательщиков.

– В соответствии с правительством РФ от 2 апреля 2020 года №409 для всех категорий налогоплательщиков на три месяца продлен срок, установленный налоговым кодексом РФ, а именно предоставления налоговых расчетов по 6-НДФЛ, расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской финансовой отчетности, налоговых деклараций, за исключением деклараций по НДС, срок подачи которой приходится на март-май 2020 года, – сказала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Тюменской области Любовь Кочеткова.

Иными словами, если налогоплательщик должен был подать данные в ФНС к 30 марта, то теперь он может сделать это к 30 июня. Также действуют дополнительные основания для отсрочки (рассрочки) по уплате налога. Подробности на сайте регионального управления ФНС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU