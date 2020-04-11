2020-04-11T22:58:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 апреля 2020 года составляет 22 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 апреля 2020 года составляет 22 человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 апреля 2020 года составляет 22 человека. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на восемь и составляет 22 человека.

В настоящее время оперштаб Тюменской области отрабатывает контакты зараженных восьми человек. Все они находятся в изоляции в областной инфекционной больнице. По словам Ольги Кузнечевских, ситуация осложняется именно тем, что контакты второй и третьей волны очень сложно найти.

– За прошедшие сутки у нас случилась смерть одного из пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Это женщина 66 лет, которая по семейным причинам вылетала в Москву. Вернулась уже заболевшей, сразу была помещена в клинику, но ситуация с ее здоровьем ухудшалась ежедневно. Она находилась на ИВЛ, но сопутствующие диагнозы, прежде всего это сердечно-сосудистые заболевания, не позволили справиться организму с коронавирусом. Мы выражаем свое соболезнование семье и близким. Понимаем, что это тяжело. Но, к сожалению, не всегда можем предвидеть данную ситуацию, – пояснила замглавы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 апреля 2020 года составляет 22 человека
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