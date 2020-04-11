2020-04-11T16:07:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Тюменской области: расширился список предприятий, которым позволили возобновить деятельность

В список добавили четыре вида деятельности
Ирина Ромашкина
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Около 8 тыс. предприятий Тюменской области хотят возобновить работу с 13 апреля. Фото: admtyumen.ruОколо 8 тыс. предприятий Тюменской области хотят возобновить работу с 13 апреля. Фото: admtyumen.ru
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С 13 апреля, в частности, к работе приступят строители, сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Соответствующие изменения в постановление 187-п внесены 11 апреля, сообщает оперштаб региона.

– Список дополнили лесной отраслью «Лесоводство и лесозаготовки» (ОКВЭД 02). Учитывая то, что с 13 апреля деятельность возобновят строители, необходимо предусмотреть наличие ресурсной составляющей для их эффективной работы. В связи с этим, «Добыча прочих полезных ископаемых» (ОКВЭД 08) и «Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых» (ОКВЭД 09) тоже учтены в новой редакции, – перечислил Андрей Пантелеев.

В список вошли предприятия, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, в также транспортировку грузов по трубопроводам (ОКВЭД 49).

На сегодняшний день о желании возобновить работу заявили около 8 тыс. предприятий. Оперштаб напомнил, что возобновить работу предприятия могут только после подачи уведомления о начале работы и соблюдении обязательных требований. Порядок подачи уведомления опубликован на портале правительства Тюменской области в разделе «Коронавирус». Уведомления рассматриваются в течение трех календарных дней со дня поступления и вносятся в Единый реестр работающих предприятий.

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Делать это надо за три дня до начала деятельности (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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