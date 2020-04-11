2020-04-11T18:30:54+03:00
Общество

Весенний призыв в Тюменском районе начнется с 13 апреля

Из-за коронавируса тюменские призывники отправятся на службу позже
Лина Орлова
Поделиться:
Отправка призывников к месту службы начнется не раньше 20 мая.Отправка призывников к месту службы начнется не раньше 20 мая.
Изменить размер текста:

Около 130 призывников отправятся на армейскую службу весной 2020 года. Как и во всей стране, весенний призыв должен пройти с 1 апреля по 15 июля 2020 года, но в связи с карантинными мероприятиями, он может начаться в мае, поясняет пресс-служба главы Тюменского района.

Военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Андрей Матвеев пояснил, что призывная кампания 2020 года станет особенной. В частности, призывники будут прибывать в военкомат строго по графику. Начать работу комиссий запланировали с 13 апреля, но эта дата может измениться в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации.

– Отправка призывников к месту службы начнется не раньше 20 мая. Ситуация сложилась непростая, но мы уверены: призывную кампанию проведем качественно и в установленные сроки. В какие именно войска пойдут служить ребята, мы узнаем примерно в середине апреля, – заверил Андрей Матвеев.

Тюменские призывники могут оказаться в Президентском полку, ВДВ, ВМФ, в части спецназначения, могут попасть в сухопутные войска, воздушно-космические, ракетные, войска стратегического назначения, войска национальной гвардии и другие, дополнил Андрей Матвеев.

Для прохождения комиссии новобранцев централизованно привезут к определенному времени. Каждому выдадут защитную маску и антисептические средства для обработки рук. В течение часа ребята будут проходить комиссию группами по десять человек. На входе в военкомат у них измерят температуру, обработают руки антисептиком, проконтролируют, чтобы во время ожидания приема соблюдалась социальная дистанция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весенний призыв в Тюменском районе начнется с 13 апреля
Школа социального лидерства «Наследники» приглашает тюменцев учиться
Тюменцы из-за карантина и самоизоляции захотели жить за городом
Режим самоизоляции в Тюменской области: расширился список предприятий, которым позволили возобновить деятельность
В Тюмени пройдет онлайн-защита творческих проектов «ЦЕХ»
Тюменский педагог-психолог рассказала, как лучше учиться на дистанционном обучении
Замглавы региона Ольга Кузнечевских о коронавирусе в Тюмени: «Нам придется ужесточить контроль»
Тюменский «Рубин» формирует состав хоккеистов к новому сезону
Животных тюменского зоопарка обеспечили кормом на полторы недели
Александр Моор выразил соболезнования родным погибшей от коронавируса тюменки
Из-за коронавируса в Тюменской области стало меньше свадеб
В тюменском регионе снизилась статистика наездов на детей-пешеходов
Как сохранить «погоду в доме» во время самоизоляции, рассказали тюменцам
Дикие голуби вяхири поселились ближе к дачникам на Андреевском
Аграрии Тюменского района подготовились к посевной
Тюменцам рассказали, как правильно убирать на хранение зимние вещи
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 апреля 2020 года составляет 15 человек
В Тюмени разрешили работать нотариусам и адвокатам
Тюменка кинулась с ножом на спящего сожителя, вспомнив о былых обидах среди ночи
На благоустройство территории Тобольского кремля выделят десятки миллионов рублей
В Тюмени неизвестные спилили деревья на миллионы рублей
Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать почта с 10 по 30 апреля 2020 года
Тюменские стоматологи рассказали, как сохранить здоровье зубов во время самоизоляции
МегаФон прокачал инфраструктуру для онлайн-просмотра видео
Стало известно, почему в Тюмени подорожали имбирь, лимоны и чеснок
В Тюмени перенастроили светофоры