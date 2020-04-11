Весенний призыв в Тюменском районе начнется с 13 апреля

11 Апр 2020 2020-04-11T18:30:54+03:00

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Около 130 призывников отправятся на армейскую службу весной 2020 года. Как и во всей стране, весенний призыв должен пройти с 1 апреля по 15 июля 2020 года, но в связи с карантинными мероприятиями, он может начаться в мае, поясняет пресс-служба главы Тюменского района.

Военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов Андрей Матвеев пояснил, что призывная кампания 2020 года станет особенной. В частности, призывники будут прибывать в военкомат строго по графику. Начать работу комиссий запланировали с 13 апреля, но эта дата может измениться в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации.

– Отправка призывников к месту службы начнется не раньше 20 мая. Ситуация сложилась непростая, но мы уверены: призывную кампанию проведем качественно и в установленные сроки. В какие именно войска пойдут служить ребята, мы узнаем примерно в середине апреля, – заверил Андрей Матвеев.

Тюменские призывники могут оказаться в Президентском полку, ВДВ, ВМФ, в части спецназначения, могут попасть в сухопутные войска, воздушно-космические, ракетные, войска стратегического назначения, войска национальной гвардии и другие, дополнил Андрей Матвеев.

Для прохождения комиссии новобранцев централизованно привезут к определенному времени. Каждому выдадут защитную маску и антисептические средства для обработки рук. В течение часа ребята будут проходить комиссию группами по десять человек. На входе в военкомат у них измерят температуру, обработают руки антисептиком, проконтролируют, чтобы во время ожидания приема соблюдалась социальная дистанция.

ИСТОЧНИК KP.RU