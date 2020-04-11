2020-04-11T18:37:21+03:00
Общество

Школа социального лидерства «Наследники» приглашает тюменцев учиться

Молодежь научат разрабатывать собственные проекты
Лина Орлова
Поделиться:
Онлайн-курс преподадут практикующие эксперты. Фото: admtyumen.ruОнлайн-курс преподадут практикующие эксперты. Фото: admtyumen.ru
Изменить размер текста:

Школа социального лидерства «Наследники» объявила набор учеников в возрасте от 15 до 27 лет, желающих развиваться в сфере культуры, маркетинга, медиа. Обучение пройдет в режиме онлайн 24 – 25 апреля, сообщает информационное агентство «Тюменская линия» со ссылкой на областной департамент культуры.

Онлайн-курс преподадут практикующие эксперты, которые поделятся опытом создания ценных проектов, а также расскажут о возможности стать координатором одного из направлений волонтерского корпуса «Наследники». Лучший проект получит финансирование на реализацию.

– Школа социального лидерства «Наследники» – это отличная возможность для волонтеров культуры, проявляющих интерес к созданию ярких событий в нашем городе, прокачать свои лидерские качества и научиться работать с крупными проектами, – пояснил директор исторического парка «Россия – моя история» и руководитель Тюменского регионального опорного центра «Волонтеры культуры» Павел Шафорост.

Программа обучения состоит из двух интенсивов. Участников ждут лекции и практические занятия по отработке навыков менеджмента культурных проектов, маркетинга, создания уникального контента, работы с партнерами и целевой аудиторией.

Наставники курса – топ-эксперты с опытом работы в крупнейших компаниях и коммуникационных агентствах, таких как «Добро Mail.ru», ВДНХ, фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ», «Пушкинский.Youth». Все курсы и лекции нацелены на решение конкретных практических задач, пояснила куратор школы социального лидерства «Наследники» Елизавета Миляева.

Участие в проекте бесплатное. Подать заявку в «Наследники» нужно до 20 апреля на сайте nsldnk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весенний призыв в Тюменском районе начнется с 13 апреля
Школа социального лидерства «Наследники» приглашает тюменцев учиться
Тюменцы из-за карантина и самоизоляции захотели жить за городом
Режим самоизоляции в Тюменской области: расширился список предприятий, которым позволили возобновить деятельность
В Тюмени пройдет онлайн-защита творческих проектов «ЦЕХ»
Тюменский педагог-психолог рассказала, как лучше учиться на дистанционном обучении
Замглавы региона Ольга Кузнечевских о коронавирусе в Тюмени: «Нам придется ужесточить контроль»
Тюменский «Рубин» формирует состав хоккеистов к новому сезону
Животных тюменского зоопарка обеспечили кормом на полторы недели
Александр Моор выразил соболезнования родным погибшей от коронавируса тюменки
Из-за коронавируса в Тюменской области стало меньше свадеб
В тюменском регионе снизилась статистика наездов на детей-пешеходов
Как сохранить «погоду в доме» во время самоизоляции, рассказали тюменцам
Дикие голуби вяхири поселились ближе к дачникам на Андреевском
Аграрии Тюменского района подготовились к посевной
Тюменцам рассказали, как правильно убирать на хранение зимние вещи
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 апреля 2020 года составляет 15 человек
В Тюмени разрешили работать нотариусам и адвокатам
Тюменка кинулась с ножом на спящего сожителя, вспомнив о былых обидах среди ночи
На благоустройство территории Тобольского кремля выделят десятки миллионов рублей
В Тюмени неизвестные спилили деревья на миллионы рублей
Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать почта с 10 по 30 апреля 2020 года
Тюменские стоматологи рассказали, как сохранить здоровье зубов во время самоизоляции
МегаФон прокачал инфраструктуру для онлайн-просмотра видео
Стало известно, почему в Тюмени подорожали имбирь, лимоны и чеснок
В Тюмени перенастроили светофоры