Школа социального лидерства «Наследники» приглашает тюменцев учиться

11 Апр 2020 2020-04-11T18:37:21+03:00

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Школа социального лидерства «Наследники» объявила набор учеников в возрасте от 15 до 27 лет, желающих развиваться в сфере культуры, маркетинга, медиа. Обучение пройдет в режиме онлайн 24 – 25 апреля, сообщает информационное агентство «Тюменская линия» со ссылкой на областной департамент культуры.

Онлайн-курс преподадут практикующие эксперты, которые поделятся опытом создания ценных проектов, а также расскажут о возможности стать координатором одного из направлений волонтерского корпуса «Наследники». Лучший проект получит финансирование на реализацию.

– Школа социального лидерства «Наследники» – это отличная возможность для волонтеров культуры, проявляющих интерес к созданию ярких событий в нашем городе, прокачать свои лидерские качества и научиться работать с крупными проектами, – пояснил директор исторического парка «Россия – моя история» и руководитель Тюменского регионального опорного центра «Волонтеры культуры» Павел Шафорост.

Программа обучения состоит из двух интенсивов. Участников ждут лекции и практические занятия по отработке навыков менеджмента культурных проектов, маркетинга, создания уникального контента, работы с партнерами и целевой аудиторией.

Наставники курса – топ-эксперты с опытом работы в крупнейших компаниях и коммуникационных агентствах, таких как «Добро Mail.ru», ВДНХ, фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ», «Пушкинский.Youth». Все курсы и лекции нацелены на решение конкретных практических задач, пояснила куратор школы социального лидерства «Наследники» Елизавета Миляева.

Участие в проекте бесплатное. Подать заявку в «Наследники» нужно до 20 апреля на сайте nsldnk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU