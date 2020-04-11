Тюменцы из-за карантина и самоизоляции захотели жить за городом

11 Апр 2020 2020-04-11T16:30:44+03:00

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Самоизоляция и карантин повлияли на рынок недвижимости в Тюмени. Свои приоритеты в приобретении и аренде недвижимости переоценили многие жители областного центра, сообщает «Тюменская область сегодня».

– Мы фиксируем рост спроса на загородную недвижимость на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом люди спрашивают вообще все: от участков с маленькими домиками за 5-7 тысяч рублей в месяц до добротных благоустроенных домов за 30 тысяч в месяц, где просто можно жить, – отмечает одно из агентств недвижимости Тюмени.

Загородную недвижимость больше предпочитают жители мегаполисов, тогда как в Тюмени, как и в других регионах, такого тренда не было. Однако сейчас, когда тюменцы рвутся подальше от города, только бы избавить себя от заточения в четырех стенах квартиры, загородной недвижимости не хватает. Даже предложений аренды не так уж много: владельцы дач предпочитают оставлять их пустующими.

– Те, кто имеет дачи, могут не беспокоиться за их сохранность. Фактически при аренде заключается договор, никто не мешает включить в стоимость аренды и страховку. Дача получается фактически под охраной и в заботливых руках, которые не дадут участку зарасти бурьяном. В дальнейшем при продаже участка это только повысит его стоимость, – подчеркнул представитель пресс-службы одного из тюменских риэлтерских агентств Иван Камельских.

ИСТОЧНИК KP.RU