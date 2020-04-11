Замглавы региона Ольга Кузнечевских о коронавирусе в Тюмени: «Нам придется ужесточить контроль»
11 апреля заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в прямом эфире призвала тюменцев более ответственно отнестись к режиму самоизоляции. Она заявила, что сегодня правительство ужесточит меры контроля как к жителям региона, так и к тем предприятиям, которые планировали начать работу с 13 апреля.
– Нам придется сегодня ужесточать меры контроля. Мы будем это делать и по режиму самоизоляции, и по режиму начала работы тех предприятий, организаций, которые подали заявку для того, чтобы начать работу с 13 апреля, – заявила Ольга Кузнечевских.
Она призвала предприятия региона, в частности продуктовые магазины, и другие местах скопления людей обеспечить дистанцию между посетителями в 1,5 – 2 метра, соблюдать нахождение минимального количества людей в помещении, проводить проветривание и дезинфекцию.
По данным на настоящий момент, коронавирусной инфекцией заболели 30 жителей. Под наблюдением в тюменской инфекционке остаются 22 больных. Четверо из них в тяжелом состоянии, трое на ИВЛ. Состояние остальных удовлетворительное.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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