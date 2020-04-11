2020-04-11T11:51:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Моор выразил соболезнования родным погибшей от коронавируса тюменки

Глава региона начал обращение к жителям с фразы «Оставайтесь дома»
Ирина Ромашкина
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В Тюмени от коронавируса погибла женщина. Скриншот видеоВ Тюмени от коронавируса погибла женщина. Скриншот видео
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Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях выразил соболезнования родным умершей от коронавируса женщине. О трагедии стало известно утром 11 апреля.

– У нас первая серьезная потеря в борьбе с эпидемией коронавируса. Из жизни ушла наша землячка. Мои глубокие соболезнования ее родным. Опасность гораздо ближе, чем нам иногда кажется. Берегите себя и своих близких! – обратился к подписчикам глава региона.

Утром 11 апреля оперштаб Тюменской области сообщил о первом летальном исходе из-за коронавирусной инфекции в регионе. Жертвой COVID-19 стала пожилая женщина. Известно, что пациентка прилетела из Москвы, ей было 66 лет. У женщины были сопутствующие хронические заболевания. Это первый случай смерти от коронавируса в Тюменской области.

– С первого дня, по оценкам врачей, она была в тяжелом состоянии и находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись до последнего, но женщина скончалась, – сообщает оперштаб Тюменской области.

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У пациентки были хронические заболевания (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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