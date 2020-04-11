2020-04-11T15:24:04+03:00
Общество

В Тюмени пройдет онлайн-защита творческих проектов «ЦЕХ»

Стать зрителем защиты проектов сможет каждый
Лина Орлова
Поделиться:
Онлайн-защита пройдет на Youtube-канале МТЦ «Космос». Фото: МТЦ "Космос"Онлайн-защита пройдет на Youtube-канале МТЦ «Космос». Фото: МТЦ "Космос"
Изменить размер текста:

60 заявок подали тюменцы на участие в первой волне конкурса проектов «ЦЕХ». Защита пройдет онлайн 14 – 17 апреля, сообщает Moi-portal.ru.

В 2020 году тюменцы предложили создать международные детские, хореографические и театральные фестивали. Также молодые люди предлагают создать мобильное приложение «Тюмень театральная» и первый в регионе журнал о театре и литературе «Реквизит».

– Очень много идей. К примеру, II фестиваль детско-юношеских театров «Малая сцена», международный фестиваль хореографических спектаклей SOMA. В этом году увеличилось не только общее количество заявок, но и их география. Есть проект из поселка Пурпе ЯНАО, две заявки из Санкт-Петербурга на реализацию проектов в Тюмени, – сообщила заместитель руководителя театрального центра «Космос» по творческой работе Александрина Шаклеева.

В состав комиссии вошли режиссер, продюсер, драматург Артем Томилов, театровед, заместитель руководителя театрального центра «Космос» по творческой работе Александрина Шаклеева, директор медиацентра молодежной политики Александра Оверченко, руководитель креативных проектов и программный директор мультицентра «Контора пароходства» Мария Копытова и Юлия Саначина.

Онлайн-защита состоится 14 – 17 апреля на Youtube-канале МТЦ «Космос». Подробнее о конкурсе можно узнать в группе театрального центра в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте театркосмос.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы из-за карантина и самоизоляции захотели жить за городом
Режим самоизоляции в Тюменской области: расширился список предприятий, которым позволили возобновить деятельность
В Тюмени пройдет онлайн-защита творческих проектов «ЦЕХ»
Тюменский педагог-психолог рассказала, как лучше учиться на дистанционном обучении
Замглавы региона Ольга Кузнечевских о коронавирусе в Тюмени: «Нам придется ужесточить контроль»
Тюменский «Рубин» формирует состав хоккеистов к новому сезону
Животных тюменского зоопарка обеспечили кормом на полторы недели
Александр Моор выразил соболезнования родным погибшей от коронавируса тюменки
Из-за коронавируса в Тюменской области стало меньше свадеб
В тюменском регионе снизилась статистика наездов на детей-пешеходов
Как сохранить «погоду в доме» во время самоизоляции, рассказали тюменцам
Дикие голуби вяхири поселились ближе к дачникам на Андреевском
Аграрии Тюменского района подготовились к посевной
Тюменцам рассказали, как правильно убирать на хранение зимние вещи
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 апреля 2020 года составляет 15 человек
В Тюмени разрешили работать нотариусам и адвокатам
Тюменка кинулась с ножом на спящего сожителя, вспомнив о былых обидах среди ночи
На благоустройство территории Тобольского кремля выделят десятки миллионов рублей
В Тюмени неизвестные спилили деревья на миллионы рублей
Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать почта с 10 по 30 апреля 2020 года
Тюменские стоматологи рассказали, как сохранить здоровье зубов во время самоизоляции
МегаФон прокачал инфраструктуру для онлайн-просмотра видео
Стало известно, почему в Тюмени подорожали имбирь, лимоны и чеснок
В Тюмени перенастроили светофоры