В Тюмени пройдет онлайн-защита творческих проектов «ЦЕХ»

11 Апр 2020 2020-04-11T15:24:04+03:00

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60 заявок подали тюменцы на участие в первой волне конкурса проектов «ЦЕХ». Защита пройдет онлайн 14 – 17 апреля, сообщает Moi-portal.ru.

В 2020 году тюменцы предложили создать международные детские, хореографические и театральные фестивали. Также молодые люди предлагают создать мобильное приложение «Тюмень театральная» и первый в регионе журнал о театре и литературе «Реквизит».

– Очень много идей. К примеру, II фестиваль детско-юношеских театров «Малая сцена», международный фестиваль хореографических спектаклей SOMA. В этом году увеличилось не только общее количество заявок, но и их география. Есть проект из поселка Пурпе ЯНАО, две заявки из Санкт-Петербурга на реализацию проектов в Тюмени, – сообщила заместитель руководителя театрального центра «Космос» по творческой работе Александрина Шаклеева.

В состав комиссии вошли режиссер, продюсер, драматург Артем Томилов, театровед, заместитель руководителя театрального центра «Космос» по творческой работе Александрина Шаклеева, директор медиацентра молодежной политики Александра Оверченко, руководитель креативных проектов и программный директор мультицентра «Контора пароходства» Мария Копытова и Юлия Саначина.

Онлайн-защита состоится 14 – 17 апреля на Youtube-канале МТЦ «Космос». Подробнее о конкурсе можно узнать в группе театрального центра в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте театркосмос.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU