2020-04-11T14:24:02+03:00
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Тюменский педагог-психолог рассказала, как лучше учиться на дистанционном обучении

Режим дня поможет ребенку лучше учиться на дистанционке, считает тюменский педагог-психолог
Лина Орлова
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Отсутствие этих привычных школьных норм может привести к снижению ответственности, стрессу и раздражительности ребенка.Отсутствие этих привычных школьных норм может привести к снижению ответственности, стрессу и раздражительности ребенка.Фото: Ирина Ромашкина
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Дистанционное обучение – это то же самое обучение, просто знания ребенок какое-то время будет получать не в стенах школы, а дома, с помощью изучения учебников, просмотра лекций и выполнения заданий учителя. Эту аксиому нужно усвоить ученикам, пояснила школьный педагог-психолог Валентина Иволгина. Беседу с экспертом опубликовала «Мегатюмень».

По словам психолога, ребенку необходимо установить привычный режим дня. Школьник должен высыпаться, полноценно питаться и выполнять задания в то время, в которое проходила его учеба, будь то первая или вторая смена. Между изучением предметов, как и в школе, нужны переменки и перерыв на обед. Отсутствие этих привычных школьных норм может привести к снижению ответственности, стрессу и раздражительности ребенка.

Даже в домашних условиях ученику нужна «школьная атмосфера». Нужно дома создать комфортную обстановку, чтобы все принадлежности для учебы были под рукой. Родителям нужно проверить, чтобы ученика не отвлекали телевизор, музыка, домашние питомцы или младшие братья и сестры. Во время учебы нужно быть сконцентрированным только на выполнении заданий.

– Отлично работает прием проговаривания плана дня. Вы предупреждаете школьника, что с 10 до 12 часов он занимается уроками, потом может отдохнуть около часа-полутора и доделать то, что не успел. Только после этого вы разрешите ему посмотреть фильм, порисовать или поиграть в гаджет. Так ребенок будет понимать последовательность действий и четко ей следовать, не перепрыгивая с одного дела на другое, – поясняет педагог-психолог.

И не нужно ругать школьника за плохие отметки или неудачно выполненную работу. Это процесс обучения, а не демонстрация знаний. Важно вовремя разъяснить ребенку то, что он недопонял. Потому нужно просить обратную связь у учителей. Всё это поможет ребенку адаптироваться к дистанционному обучению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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