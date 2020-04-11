2020-04-11T14:26:06+03:00
Спорт

Тюменский «Рубин» формирует состав хоккеистов к новому сезону

Опытные хоккеисты тюменского клуба останутся в составе
Лина Орлова
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В чемпионате 2019-2020 годов тюменский коллектив стал победителем своей конференции. Фото: пресс-служба ХК "Рубин"В чемпионате 2019-2020 годов тюменский коллектив стал победителем своей конференции. Фото: пресс-служба ХК "Рубин"
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Главный тренер Михаил Звягин продолжит работать с «Рубином», сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу тюменского хоккейного клуба. В первый сезон работы Звягин привел «Рубин» к золоту в соревновании клубов ВХЛ. В чемпионате 2019 – 2020 годов тюменский коллектив стал победителем в своей конференции.

В составе «Рубина» остались нападающие Вадим Кравченко, Денис Давыдов, Денис Ячменёв. В прошедшем сезоне капитан «Рубина» Денис Ячменёв стал лучшим бомбардиром, он шел на личный рекорд. За тюменский клуб Ячменёв сыграл 592 матча, забросил 120 шайб и отдал 155 голевых передач.

Вошли в состав клуба защитники Дмитрий Лютов, Егор Кунгурцев, Александр Федотов, Георгий Бердюков, Константин Фаст. Для Фаста минувший сезон стал самым результативным в карьере, он сыграл в 46 поединках.

Второй сезон с «Рубином» будет играть 24-летней форвард Семён Иванов.

Кстати, по мнению болельщиков, в пятерку лучших игроков сезона вошли Денис Ячменев, Денис Давыдов, Александр Федотов, Дмитрий Лютов.

Из состава клуба вышли защитники Александр Родионов и Станислав Калашников, а также форварды Андрей Рычагов и Михаил Железнов.

– Хочу особо подчеркнуть, что мы были бы рады оставить всех этих игроков в команде. Но существующий лимит заставляет делать тяжелый в профессиональном и моральном планах выбор. У каждого из ребят есть сильные стороны, они добросовестно относились к выполнению своих обязанностей, что подтверждают результаты команды. Решение принималось коллегиально руководством клуба и тренерским штабом, – сообщил генеральный менеджер «Рубина» Николай Бабенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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