2020-04-11T12:10:47+03:00
Общество

Животных тюменского зоопарка обеспечили кормом на полторы недели

О помощи просит зоопитомник экзотических животных д. Патрушева
Лина Орлова
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Питомцам тюменского зоопарка нужны нужны сено, опил и древесный наполнитель для вольеров. Фото: тюменский зоопаркПитомцам тюменского зоопарка нужны нужны сено, опил и древесный наполнитель для вольеров. Фото: тюменский зоопарк
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Десятки жителей отозвались на призыв сотрудников тюменского зоопарка помочь прокормить животных. Горожане несли овощи, фрукты, крупы, сено и опил, сообщает «АиФ – Тюмень».

Заведующая тюменским зоопарком Юлия Шамсутдинова сообщила, что клич о помощи сотрудники разослали в соцсетях.

– Даже не ожидали, что тюменцы настолько участливые. Когда мы кинули клич в соцсети и рассказали, что из-за вынужденного закрытия у нас нет средств на еду питомцам, мы получили огромное количество продуктов. К нам привозили целыми машинами фрукты, овощи, крупы, сухари. Теперь еды питомцам хватит на неделю-полторы, – рассказала Юлия Шамсутдинова.

По словам заведующей, еще нужны сено, опил и древесный наполнитель для вольеров. Еще зоопарк нуждается в корме для шиншилл или собак и любом мясе, можно даже дикое из запасов охотников, ведь только один тигр в день съедает около 15 кг мякоти.

Нуждается в помощи еще один питомник – в деревне Патрушева. Здесь обитают больше 200 питомцев, которые съедают две сотни килограммов корма в день. Сотрудники попросили помощи у тюменцев в соцсети и даже приложили список, какой рацион продуктов необходим ежедневно каждому зверю. Зоопитомник экзотических животных примет мясо, картофель, свеклу, кабачки, морковь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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