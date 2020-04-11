Из-за коронавируса в Тюменской области стало меньше свадеб

11 Апр 2020 2020-04-11T11:09:32+03:00

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С 18 марта в регионе введен режим повышенной готовности. С 25 марта молодоженов ограничили в свадебной церемонии: им было предписано приглашать на регистрацию не более десяти гостей. Тогда же пары стали переносить свадьбы на время получше, сообщает «Вслух.ру».

По итогам марта в регионе зарегистрировали брак 620 пар, из них 369 в Тюмени, 82 в Тюменском районе, 51 – в Тобольском, 22 – в Ишимском, 16 – в Заводоуковском, 12 – в Ялуторовском районах. По одной регистрации брака было в Армизонском, Бердюжском, Юргинском районах. По два – в Абатском, Аромашевском, Сладковском, Сорокинском районах.

Если сравнить эти цифры с прошлогодним периодом, то выходит, что свадеб было больше на 150. В марте 2019 года загсы региона зарегистрировали 786 браков, из них 430 регистраций прошло в Тюмени. Год назад отличился Юргинский район, где не было ни одного бракосочетания.

В богатом на красивые даты феврале 2020-го узаконили свои любовные отношения 801 пар, 466 – в Тюмени.

Количество разводов не изменилось: 596 пар расторгли брак в марте 2020 года, 598 – в марте 2019 года.

Дополним, в период повышенной готовности в регионе до 1 июня 2020 года приостановлена регистрация браков и разводов. Для бракосочетаний есть исключения: беременность, рождение ребенка, угроза жизни одному из супругов и иные.

ИСТОЧНИК KP.RU