В тюменском регионе снизилась статистика наездов на детей-пешеходов

11 Апр 2020 2020-04-11T11:07:02+03:00

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С начала 2020 года погибло четыре ребенка и 77 ранены в дорожно-транспортных происшествиях на территории Тюменской области. Всего за три месяца сотрудники ГИБДД зарегистрировали 66 дорожных аварий с участием детей до 16 лет.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, впервые за последние годы в Тюменской области снизилось число ДТП с участием детей. 57 из 66 дорожных происшествий случились по вине автомобилистов. 44 аварии произошло с детьми-пассажирами, оставшаяся треть – с детьми-пешеходами. Десять ребят пострадали на пешеходных переходах – эта цифра по сравнению с прошлым годом не снизилась, отмечают сотрудники ГИБДД по Тюменской области.

Госавтоинспекция региона рекомендует родителям во время карантина повторить с детьми правила дорожной безопасности. Необходимо уделить особое внимание правилам дорожного движения для юных велосипедистов, напомнить ребятами, как велосипедист должен переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а также повторить правила для детей, катающихся на самокатах, моноколесах и других средствах передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU