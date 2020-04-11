2020-04-11T09:04:44+03:00
Общество

Как сохранить «погоду в доме» во время самоизоляции, рассказали тюменцам

Психолог рекомендовала семьям сделать три шага навстречу друг другу
Лина Орлова
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Для разрешения любого конфликта существует отработанный алгоритм. Фото:pixabay.comДля разрешения любого конфликта существует отработанный алгоритм. Фото:pixabay.com
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Справиться с семейными разногласиями в период самоизоляции поможет конструктивный диалог. Нужно меняться вместе с ситуацией, использовать методы, которые раньше не применяли, пояснила психолог Евгения Козырева.

Советы специалиста на актуальные вопросы современности опубликовала «Тюменская область сегодня».

– Чувствуете, что готовы уже поубивать друг друга и соседей? Злитесь, раздражаетесь, готовы рвать и метать? Вероятно, у вас актуализировался конфликт. Для разрешения любого конфликта существует отработанный алгоритм, – заявила психолог.

Шаг первый. Признать, что в доме не все гладко и разрешать конфликт нужно именно вам.

Шаг второй. Охладить эмоции.

– Нужно выразить друг другу взаимные претензии и то, с чем вы не согласны. Нужно воздержаться от криков и оскорблений, позволить каждому высказаться, даже если слушать неприятно. Возможно, это будет самый трудный момент, но он дает разрядку эмоций для дальнейших рациональных действий, – говорит Евгения Козырева.

Шаг третий. Понять потребности друг друга.

– Задавайте вопросы и уточняйте. Дайте знать друг другу, как вы слышите и понимаете претензии от членов семьи. Демонстрируйте и подчеркивайте понимание того, с чем вы соглашаетесь. Изложите свои взгляды на то, как вы видите разрешение проблемы. Опишите круг возможностей, – советует Евгения Козырева.

Она подчеркнула, что сейчас особенно важно сохранять здоровье, которое во многом зависит и от психологического состояния человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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