2020-04-11T07:35:27+03:00
Общество

Аграрии Тюменского района подготовились к посевной

Большую часть полей отдадут вот кормовые культуры, зерновые и зернобобовые и картофель
Лина Орлова
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Также большая часть хозяйств региона запаслась удобрениями и топливом.Также большая часть хозяйств региона запаслась удобрениями и топливом.Фото: Ирина Ромашкина
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Более 43 тыс. га засеют в 2020 году фермеры и сельхозпредприятия в Тюменском районе. Из них зерновыми культурами – пшеницей, ячменем, овсом, горохом – займут 13,7 тыс. га. Об этом сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

По словам заместителя начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерия Герасимова, вся сельхозтехника в районе готова к посевной

– Также большая часть хозяйств запаслась удобрениями и топливом. В общем, сейчас ждем стабильно теплой погоды и начинаем. Прогнозы дело неблагодарное, поэтому трудно говорить, когда наши аграрии выйдут в поля, но мы рассчитываем, что не позже 20-х чисел апреля. Пока почва переувлажненная и до конца не оттаяла. Так что погода, безусловно, может внести коррективы. Если в прошлом году техника работала на полях района уже с 13 апреля, то в 2018-ом начали только во второй половине мая, – сказал Валерий Герасимов.

О том, что сельхозпредприятия Тюменского района готовы к посевной сообщают сами аграрии. Например, генеральный директор АПКК «Рощинский» Николай Степанов рассказал, что к весне компания приобрела 110 тонн удобрений.

– У нас не самые большие сельские угодья, 900 га. К посевной, можно сказать, полностью готовы. Необходимую технику частично закупили, частично капитально отремонтировали. Приобрели 110 тонн удобрений. Кроме того, кроликов заранее обеспечили кормом. Что касается продаж, то сейчас с этим трудности. Хотя первый квартал можно было признать успешным. Раньше продавали две тонны, затем увеличили до трех с половиной в месяц. Но из-за коронавируса планы пришлось корректировать, – сообщил Николай Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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