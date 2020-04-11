Тюменцам рассказали, как правильно убирать на хранение зимние вещи

11 Апр 2020 2020-04-11T06:00:53+03:00

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Пока у тюменцев есть достаточное количество свободного времени, можно заняться уборкой зимних вещей. Но не все знают, как это делать правильно, чтобы не навредить шерстяным кофтам, шапкам, шубам и пуховикам.

По словам сотрудницы клининговой компании Марии Черновой, перед тем, как убрать теплую одежду на хранение, ее обязательно нужно постирать, хорошенько просушить, лучше на солнце, и вытащить из карманов всю мелочь, бумаги и прочий мусор. Дальше проверьте все на целостность. Пришейте оторванные пуговицы, уберите торчащие нитки и зашейте карманы, если они внутри разошлись по шву.

Далее рассортируйте вещи по принадлежности членам семьи и по назначению – варежки, шапки, утепленные брюки. И сложите в заранее подготовленные коробки или протертые начисто и высушенные полки в шкафу. Идеально было бы сначала сложить предметы гардероба в нетканые пакеты, которые позволяют одежде «дышать» и в то же время защищают от пыли, влаги и моли. Кстати и насекомых, чтобы защитить от них вещи, можно в шкаф или коробку положить веточку лаванды или ватный диск, пропитанный эфирными маслами.

Куртки, шубы, пуховики лучше всего хранить развешанными на плечиках в шкафу. Каждый предмет гардероба нужно тщательно расправить, застегнуть замки и пуговицы и поместить в отдельный чехол.

Обувь также необходимо помыть, высушить и смазать крем-уходом. Чтобы сапоги и ботинки не потеряли форму, внутрь положите скомканную бумагу или вставьте специальные деревянные или пластмассовые колодки. Лучше всего, если каждая пара будет лежать в своей коробке. Когда такой возможности нет, обувь можно разложить в тканевые мешочки и сложить аккуратно в один большой ящик, который нужно убрать подальше от прямых солнечных лучей и влаги.

ИСТОЧНИК KP.RU