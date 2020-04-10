10 Апр 2020 2020-04-10T23:00:15+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 апреля 2020 года составляет 15 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 апреля 2020 года

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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на три и составляет 15 человек.

В России зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса за сутки в 57 регионах, 18 человек скончались. Впервые диагноз поставлен заболевшему в Республике Тыва. Полностью выздоровели 97 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что тюменец, который вместе с супругой заразился коронавирусом на горнолыжном курорте в Австрии, рассказал историю излечения. Сам он недоумевает, где мог подхватить инфекцию: ели и катались они отдельно ото всех.

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ИСТОЧНИК KP.RU