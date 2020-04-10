В Тюмени разрешили работать нотариусам и адвокатам

10 Апр 2020 2020-04-10T16:35:56+03:00

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В Тюмени с понедельника, 13 апреля, разрешено работать нотариусам и адвокатам. На сегодняшний день поступило около семи тысяч заявок от бизнеса, который желает осуществлять свою деятельность со следующей недели.

– Мы видим непонимание того, кто все-таки сможет работать с 13 апреля. Для того, чтобы бизнесу было легче в этом сориентироваться, руководствуемся Постановлением 187-п, где есть приложение 2. Оно позволяет увидеть ОКВЭД, которые планируют работать на следующей неделе, – отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Так, с понедельника могут работать предприятия, занимающиеся обрабатывающим производством (в их числе мебельные фабрики), осуществляющие строительство, деятельность грузового транспорта, а также деятельность в области инженерных изысканий и инженерно-технического проектирования. Кроме того, можно торговать автомобильными деталями и узлами: этот ОКВЭД открыли для бесперебойной работы транспорта и поставки продукции.

– Другие виды деятельности на следующей неделе не работают. В ежедневном режиме мы ведем работу с бизнесом, раз в два дня поступает новая новелла, которая открывает те или иные виды деятельности для работы. В ближайшее время мы предложим еще ряд видов деятельности, которые будут открыты на следующей неделе. Мы в обязательном порядке сегодня говорим о дистанционной работе. Сегодня отрабатываем ситуацию с предприятиями, и видим отзывчивость и понимание того, как необходимо построить работу на следующей неделе, – резюмировал Пантелеев.

ИСТОЧНИК KP.RU