Тюменка кинулась с ножом на спящего сожителя, вспомнив о былых обидах среди ночи

10 Апр 2020 2020-04-10T16:32:06+03:00

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Тюменские полицейские получили сообщение, что в одной из квартир на улице Карла Маркса мужчину ударили ножом. Ближайший наряд ГИБДД, прибыв на место происшествия, задержал подозреваемую – ранее неоднократно судимую сожительницу потерпевшего.

В день преступления пара принимала гостей. Около трех часов ночи, когда все уснули, она взяла кухонный нож и ударила спящего мужчину в живот.

– От шума проснулись гости, которые немедленно вызвали медиков и полицейских. Злоумышленница пояснила, что на фоне чрезмерного употребления алкоголя у нее случился приступ агрессии и она вспомнила былые обиды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU