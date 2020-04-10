На благоустройство территории Тобольского кремля выделят десятки миллионов рублей

10 Апр 2020 2020-04-10T16:09:34+03:00

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В Тобольске благоустроят территорию кремля. На эти цели выделят более 45 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на портале госзакупок, следует, что в ансамбле кремля, Менового двора, а также Красной площади города отремонтируют фасады, ограждения и ливневые канализации. Кроме того, обновлению подлежат опоры, светильники наружного освещения и малые архитектурные формы.

Заказчиком выступило Тюменское музейно-просветительское объединение. На лот была подана лишь одна заявка – от ООО «Тобольский кремль», ее и признали соответствующей всем условиям.

Подрядчик обязуется выполнить ряд работ за лето. Так, ему предстоит оштукатурить, загрунтовать поверхности и окрасить фасады, а также заменить слуховые окна Архиерейского дома.

ИСТОЧНИК KP.RU