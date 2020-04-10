2020-04-10T14:20:15+03:00
Происшествия

В Тюмени неизвестные спилили деревья на миллионы рублей

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени неизвестные спилили деревья на миллионы рублей. Фото - 2Гис.В Тюмени неизвестные спилили деревья на миллионы рублей. Фото - 2Гис.
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В Тюмени по факту незаконной рубки зеленых насаждений возбуждено уголовное дело. В прокуратуру пожаловалась небезразличная горожанка.

В ходе проверки установлено, что в районе дома №118 по улице 50 лет Октября вырублено 112 зеленых насаждений. Ущерб составил более 28 миллионов рублей.

– Материалы проверки направлены в полицию, где по ним возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела находится на нашем контроле, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на перекрестке улиц Максима Горького и 50 лет Октября в областном незаконно срубили деревья. Всего же с ноября прошлого года зафиксировано пять таких фактов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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