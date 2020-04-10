Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать почта с 10 по 30 апреля 2020 года

10 Апр 2020 2020-04-10T14:16:56+03:00

Как будет работать почта с 10 по 30 апреля 2020 года в Тюмени. Фото - УФПС Тюменской области.

Рассказываем, как будет работать почта в Тюмени с 10 по 30 апреля 2020 года

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Отделения Почты России в Тюменской области продолжат работу. В связи с распространением коронавирусной инфекции график работы был скорректирован. Так, отделения в городах и районных центрах региона будут работать пять дней в неделю.

График работы не изменится в отделениях закрытого типа в Тюмени: № 4, 9, 10, 36, 38, 52, 61 и в «дежурных» отделениях связи № 22, 46 и Главпочтамте. Отделения связи в сельской местности работают по установленному графику.

– Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений. Просим клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников, – напомнили в УФПС Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU