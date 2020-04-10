Тюменские стоматологи рассказали, как сохранить здоровье зубов во время самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T14:15:09+03:00

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Весной большинство людей ощущает нехватку витаминов и минеральных веществ, которая неблагоприятно сказывается и на состоянии зубов. Тюменские стоматологи поделились советами о том, как сохранить здоровье зубов в весенний период самоизоляции.

Во-первых, необходимо тщательно следить за рационом

Для зубов необходим кальций, поэтому важно употреблять богатые им продукты. Таковыми являются не только сыры, сметана, ряженка, творог, но еще и кунжут. В семенах кунжута содержится кальций растительного происхождения. Также необходимо включать в свой рацион орехи и семечки – они богаты антиоксидантами и витаминами группы В. Полезен для зубов и витамин К, который помогает организму усвоить кальций и витамины группы В.

– В первую очередь нужно налегать на зеленые овощи, салаты, бобы, цветную капусту и шпинат. Для укрепления зубной эмали необходим фосфор, который в большом количестве содержится в рыбе, яйцах, сырах различных сортов, – советует Константин Драгомирецкий, стоматолог-хирург семейной стоматологической клиники «Доктор Альбус».

Во-вторых, уделить особое внимание гигиене полости рта

Немаловажную роль играет и правильный выбор зубной пасты. В весенний период рекомендуется пользоваться пастой, которая успокаивающе и укрепляюще действует на десны, активно противостоит бактериям, с которыми в это время года ослабленный организм плохо справляется самостоятельно. Прежде всего следует обращать внимание на состав зубной пасты. Тем, у кого выявлены проблемы с деснами, рекомендуется выбирать пасту с корой дуба. Также есть профессиональные пасты с хлоргексидином, которые назначаются стоматологом на курс лечения. Стоит обратить внимание и на зубные пасты с фтором и кальцием, которые укрепят ваши зубы.

– Я использую стандартные средства: зубная щетка и паста. Главное правило – регулярно чистить зубы два раза в день и обязательно посещать стоматолога для профессиональной чистки. Поэтому очень жду, когда стоматологии начнут работу в прежнем режиме, – рассказала Алена Редискина, фуд-блогер.

В-третьих, не стоит забывать о профессиональной гигиене полости рта

Нужно помнить, что даже при регулярной и качественной гигиене полости рта в домашних условиях не удастся избежать твердого зубного налета, который постепенно сдавливает ткань десны, лишая ее притока крови. По мере прогрессирования процесса опорный аппарат расшатывается, подвижность зубов увеличивается, шейки зубов обнажаются и приобретают повышенную чувствительность. Именно поэтому рекомендуется регулярно проходить процедуру профессиональной гигиены полости рта и не пренебрегать профилактическими визитами к стоматологу. Именно поэтому, после снятия карантина, обязательно запланируйте поход к стоматологу!

– У меня уже вошли в привычку два раза в год, весной и осенью, гигиеническая чистка и профилактический прием у стоматолога. Витамины, разумное количество сладкого – вот и все секреты здоровой улыбки, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

– Когда нет возможности посетить стоматолога для профессиональной гигиены полости рта, стоит прибегнуть к помощи индикаторов зубного налета (в виде таблеток или жидкости). Индикатор подскажет, где именно вы уделяете меньше внимания чистке зубов, покажет, на каких участках скапливается больше зубного налета, – рекомендует Наталья Тепышева, стоматолог-пародонтолог семейной стоматологии «Доктор Альбус».