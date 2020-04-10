2020-04-10T13:25:26+03:00
Общество

Стало известно, почему в Тюмени подорожали имбирь, лимоны и чеснок

Цены на эти товары государство не регулирует
Вадим Бегун
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Стало известно, почему в Тюмени подорожали имбирь, лимоны и чеснок. Фото - pixabay.com.Стало известно, почему в Тюмени подорожали имбирь, лимоны и чеснок. Фото - pixabay.com.
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Тюменцы пожаловались антимонопольщикам на удорожание имбиря, лимонов и чеснока. По их мнению, ажиотаж возник в связи с профилактикой коронавирусной инфекции. Однако в УФАС отметили, что никакого нарушения нет: повышение связано с ростом закупочных цен, которые напрямую влияют на формирование цен в рознице.

– Ожидаем, что после нормализации ситуации с оптовыми поставками, а также снижением ажиотажного спроса, цены пойдут вниз. Мы можем вмешается лишь в случае, если торговые компании занимают доминирующее положение на рынке, или в случае заключения участниками рынка картельного сговора. На сегодняшний день признаков нарушения антимонопольного законодательства управление не усматривает, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что имбирь, лимоны и чеснок не являются товарами первой необходимости. Цены на указанные товары не регулируются государством, а устанавливаются рыночным путем, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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