В Тюмени перенастроили светофоры
В Тюмени под низкую интенсивность движения перенастроили около ста светофорных режимов. Это было сделано из-за значительного спада дорожного трафика.
– Мы наблюдаем за дорогами Тюмени в круглосуточном режиме и незамедлительно принимаем решения о совершенствовании дорожного движения. На этой неделе максимальная загруженность дорог составляла не более двух баллов, причем, даже в утренние и вечерние часы пик, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».
Там также добавили, что более 50 светофорных объектов работают в адаптивном режиме: они сами выбирают длину фаз в зависимости от количества машин на перекрестке. Тем самым светофоры позволяют подстраиваться под переменный транспортный поток на дорогах города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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