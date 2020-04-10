2020-04-10T13:11:18+03:00
Общество

В Тюмени перенастроили светофоры

Более 50 объектов работают в адаптивном режиме
Вадим Бегун
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В Тюмени перенастроили светофоры.В Тюмени перенастроили светофоры.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени под низкую интенсивность движения перенастроили около ста светофорных режимов. Это было сделано из-за значительного спада дорожного трафика.

– Мы наблюдаем за дорогами Тюмени в круглосуточном режиме и незамедлительно принимаем решения о совершенствовании дорожного движения. На этой неделе максимальная загруженность дорог составляла не более двух баллов, причем, даже в утренние и вечерние часы пик, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Там также добавили, что более 50 светофорных объектов работают в адаптивном режиме: они сами выбирают длину фаз в зависимости от количества машин на перекрестке. Тем самым светофоры позволяют подстраиваться под переменный транспортный поток на дорогах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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