2020-04-10T13:35:09+03:00
Общество

МегаФон прокачал инфраструктуру для онлайн-просмотра видео

Вадим Бегун
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МегаФон прокачал инфраструктуру для онлайн-просмотра видео. Фото - МегаФон.МегаФон прокачал инфраструктуру для онлайн-просмотра видео. Фото - МегаФон.
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МегаФон расширил сеть доставки контента и запустил собственное решение Multi-CDN. Оно существенно ускорило запуск видео и свело к минимуму задержки в ТВ-трансляциях для пользователей в отдаленных регионах.

За последние несколько недель потребление онлайн-видео и цифрового телевидения МегаФон ТВ выросло на 30%. МегаФон в дополнение к существующей системе доставки контента, уже представленной 17 дата-центрами, начинает использовать собственную платформу кэширования данных Multi-CDN общей пропускной способностью 400 Гбит/с. Это позволит абонентам получать видеоконтент с серверов, расположенных в непосредственной близости от региона абонента.

Multi-CDN существенно повышает качество работы сервиса и уменьшает задержки при воспроизведении видео, особенно при трансляции ТВ-каналов в формате HD в часы наибольшей нагрузки. Система в режиме реального времени кэширует более 200 ТВ-каналов и одномоментно хранит свыше 250 ТБ самого востребованного зрителями видеоконтента.

- В условиях, когда многие абоненты вынуждены оставаться и работать дома, мы продолжаем повышать качество и скорость просмотра телеканалов и фильмов из нашей обширной медиатеки. Общая пропускная способность системы составляет 400 Гбит/с, что позволит просматривать контент большому количество пользователей даже при повышенной нагрузке на сеть, – отметил генеральный директор МегаЛабс Андрей Кушнарев.

Самый большой рост на МегаФон ТВ во второй половине марта показал контент для юных зрителей – количество просмотров мультфильмов и кино для детей и подростков выросло на 40%. Интерес к новостям в России увеличил число просмотров ТВ-каналов. Так, второе обращение президента одновременно смотрели рекордные 140 тыс. пользователей сервиса.

Сервис МегаФон ТВ доступен на устройствах Android, iOS, Apple TV, телевизорах Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic, Mi TV c функцией Smart TV, медиаплейерах Cinemood, а также в браузере ПК и ноутбуков. Услугой могут пользоваться абоненты МегаФона и клиенты других операторов связи.

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