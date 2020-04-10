10 Апр 2020 2020-04-10T12:56:20+03:00

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Тюменские школьники будут учиться дистанционно до 30 апреля. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

– Отлажены все технические процессы. Были вопросы по дисциплине, от родителей много обращений, но сейчас учителя и ученики адаптировались. Минимизирована подача нового материала, учитывая проблему средств связи. У регионов есть право досрочно завершить учебный год, – сообщил Райдер.

Он также подчеркнул, что, если ситуация не поменяется, в мае будет проведен контроль знаний и выведены оценки по всем предметам. Для выпускников организуют интенсивные консультации по подготовке к ЕГЭ и ГИА. Единой централизованной процедуры по написанию пробных ЕГЭ не будет.

Замугубернатора высказался и о зарплатах учителей. По его словам, указ президента о нерабочих днях с сохранением заработной платы распространяется на всех.

– Подавляющая часть педагогических работников системы школьного образования задействована в реализации школьных программ. Нагрузка учителя – это не только аудиторная работа, сейчас есть время все привести в порядок, – резюмировал Райдер.

ИСТОЧНИК KP.RU