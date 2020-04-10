2020-04-10T12:35:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Тюменец, подхвативший коронавирус в Австрии, рассказал историю своего излечения

Первые анализы на новую инфекцию оказались отрицательными
Вадим Бегун
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Тюменец, подхвативший коронавирус в Австрии, рассказал историю своего излечения. Фото - pixabay.com.Тюменец, подхвативший коронавирус в Австрии, рассказал историю своего излечения. Фото - pixabay.com.
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Тюменец, который вместе с супругой заразился коронавирусом на горнолыжном курорте в Австрии, рассказал историю излечения. Сам он недоумевает, где мог подхватить инфекцию: ели и катались они отдельно ото всех.

– 14 марта, когда еще никаких ограничений по Австрии не было, с города Зальцбург мы прилетели в Москву. На выходе из самолета нам дистанционно померили температуру. Домой приехали ночью 15 марта, выспались. С утра позвонила женщина, которая делает нам подводный душ в медицинском центре, и сказала, чтобы мы не приходили, так как были за границей. Тогда я решил поехать к маме, но и она ответила отказом, – рассказывает излечившийся от коронавируса тюменец.

По его словам, «раз никто нас видеть не хочет» (цитата), он позвонил на горячую линию, а вечером к ним домой пришел врач, который взял первые анализы. Позже выяснилось, что они отрицательные.

– С этого времени мы сидели дома две недели. Через неделю поднялась температура до 37,2. Позвонили в поликлинику, выписали антибиотики. Через 10 дней взяли повторные анализы, они оказались положительными. Мы собрались и поехали в больницу. Там нам ставили внутривенные антибиотики, давали противовирусные таблетки, каждые три часа мерили температуру, делали ингаляции. Мы находились в отдельной изолированной палате: вполне приемлемые условия, кормили хорошо, – говорит мужчина.

Он также отметил хорошее отношение к ним со стороны персонала больницы и просил передать им большое спасибо.

– Конечно, мы всем своим знакомым и друзьям позвонили и сказали, что мы уже дома, все хорошо. Врач порекомендовал нам побыть на самоизоляции еще минимум неделю, потому что ослабленный иммунитет. Вчера заказал продукты, их привезли и оставили с той стороны двери, – сообщил тюменец.

Он отметил, что не понимает, где вместе с супругой подхватил инфекцию: ели и катались на курорте отдельно ото всех. По его словам, они занимаются спортом, никаких хронических заболеваний нет. Мужчина предполагает, что поэтому заболевание перенесли в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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