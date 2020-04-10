В тюменском Плеханово построили новый водовод

10 Апр 2020 2020-04-10T12:26:50+03:00

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В деревне Плеханово построен новый водовод. Теперь более четырех с половиной тысяч метров современного полиэтиленового трубопровода связывают частный сектор с магистральными водными артериями города. Чтобы обеспечить необходимое давление, сооружена повысительная насосная станция и выполнен монтаж 64 водопроводных колодцев и пожарных гидрантов.

– Строительство водоводов в районы города, где еще нет центрального водоснабжения, является одним из приоритетных направлений деятельности нашего предприятия. В ближайшие два года планируется построить в так называемых «безводных» районах более 67 километров сетей водоснабжения, – рассказал директор по капитальному строительству предприятия «Росводоканал Тюмень» Артур Багаутдинов.

Также стало известно, что теперь к центральному водоснабжению смогут подключиться жители таких улиц, как Кооперативная, Плехановская, Боровая, Секисова, Ковалева, а также Железнодорожного и Кузнечного переулков. После окончания режима самоизоляции они могут собрать пакет документов и обратиться в Центр обслуживания клиентов компании.

ИСТОЧНИК KP.RU